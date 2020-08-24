Пятилетний ребёнок выпал из окна в Пскове

08:00, 24 августа 2020, ПАИ

Пятилетний ребёнок выпал из окна на пятом этаже в Пскове, сообщила в своем Instagram уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

«Очередная трагедия в Пскове. 5 лет, 5-й этаж, ребёнок без присмотра взрослых. Открытое окно манит как магнит! Старшие дети недоглядели. Москитная сетка не спасла и никогда не спасет. Это не её функция, увы», - напомнила Наталия Соколова. «Желаю скорейшего выздоровления малышу», - добавила она.

Омбудсмен просит псковичей не оставлять малышей без присмотра, не оставлять окна и балконы открытыми в помещении, где есть ребёнок.

20 августа в Пскове произошёл подобный случай. Тогда ребёнок после падения из окна попал в реанимацию.