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За пьяную езду житель Дедовичского района осуждён на 300 часов обязательных работ

На 300 часов обязательных работ осудили жителя Дедовичского района за пьяную езду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Мужчина, будучи лишённым права управления транспортными средствами, 20 и 23 июня текущего года управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В первый раз он был остановлен сотрудниками ГИБДД и отстранён от управления автомобиля, а во второй – не справился с управлением автомобиля и совершил съезд с проезжей части в кювет.

По решению суда обвиняемый был приговорён к 300 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года.

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