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Общество

Глава администрации Заплюсья привлечён к ответственности за игнорирование обращений граждан

За игнорирование обращения граждан глава администрации Заплюсья привлечён к ответственности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Прокуратурой Плюсского района проведена проверка соблюдения Администрацией городского поселения «Заплюсье» требований законодательства при разрешении обращений граждан. Выяснилось, что администрация городского поселения более месяца не давала ответы по трём обращениям граждан по вопросам содержания улично-дорожной сети и жилищно-коммунального хозяйства.

В отношении главы городского поселения возбудили три дела об административных правонарушениях. В адрес главы поселения внесено представление.

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