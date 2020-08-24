Псковский бассейн «SPA до неба» возобновляет работу 24 августа

09:59, 24 августа 2020, ПАИ

В Пскове бассейн «SPA до неба» начинает свою работу с 24 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители бассейна.

По их словам, в «SPA до неба» сделано всё для безопасности как гостей, так сотрудников. При входе в бассейн администратор обработает руки антисептическим средством (антисептические средства находятся в легко доступном месте для всех гостей), измерит температуру (для безопасности мы ведем журналы, где фиксируем температуру гостей и сотрудников центра).

Все сотрудники работают в масках и перчатках. Во всех кабинетах и на рецепции работают бактерицидные облучатели «ДЕЗАР», которые специально разработаны для обеззараживания помещений в присутствии людей. Эффективность обеззараживания достигает 99,9%. Уничтожает практически все известные на сегодняшний день микробы и вирусы

Все поверхности обрабатываются каждый час. Телефон бассейна 797-177.