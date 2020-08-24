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Общество

Восемь дворов отремонтируют за счёт субсидий в Пскове

В Пскове за счет субсидий отремонтируют восемь дворов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на управление городского хозяйства администрации Пскова.

С 2017 года Псков участвует в реализации проекта «Городская среда». За счёт средств субсидий из федерального и областного бюджетов осуществляется благоустройство дворовых и общественных территорий. В 2020 году предусмотрено финансирование в объеме 57,8 млн рублей.

В частности, 18,8 млн рублей будет израсходовано на дворовые территории (всего восемь объектов): № 4 и 20 на улице Рокоссовского, № 17 на Сиреневом бульваре, № 13 на улице Звездной, № 4 на улице Воеводы Шуйского, № 14 на улице Калинина, № 53 на улице Гоголя, № 73а на улице Юбилейной. В настоящее время благоустроено 5 дворов: № 4 и 20 на улице Рокоссовского, № 17 на Сиреневом бульваре, № 13 на улице Звездной, № 4 на улице Воеводы Шуйского.

Муниципальный контракт на благоустройство у домов № 14 на улице Калинина, № 53 на улице Гоголя, № 73а на улице Юбилейной находится в стадии заключения со сроком окончания работ 16 октября 2020 года.

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