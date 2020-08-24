Бензопилу и болгарку украли двое безработных на даче у псковича

10:34, 24 августа 2020, ПАИ

В полицию Пскова обратился 46-летний местный житель. Мужчина заявил о краже строительной техники: неизвестные взломали входную дверь в строительный вагончик на территории его земельного участка и украли бензопилу и болгарку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Стражи порядка задержали подозреваемых. Ими оказались два безработных псковича 36 и 45 лет. При проведении обыска у мужчин изъяли похищенное.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 (кража) УК РФ. Расследование продолжается, уточнили в ведомстве.