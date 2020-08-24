24 новых случая COVID-19 зафиксировано среди псковичей
24 новых случая COVID-19 зафиксировано среди псковичей, сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область». Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 4 458.
Выздоровели 3 169 псковичей, в том числе двое за минувшие сутки. Число умерших пока остается неизменным - скончался 61 человек.
Проведено 77 515 исследований, в том числе 312 за минувшие сутки.
Статистика по районам выглядит так: Псков – 1415 случаев, Великие Луки – 858, Бежаницкий район - 52, Великолукский район – 190, Гдовский район – 88, Дедовичский район – 67, Дновский район - 107, Красногородский район – 41, Куньинский район –39, Локнянский район - 14, Невельский район - 144, Новоржевский район – 26, Новосокольнический район - 122, Опочецкий район – 45, Островский район – 321, Палкинский район - 52, Печорский район – 79, Плюсский район – 103, Порховский район - 154, Псковский район – 380, Пустошкинский район – 26, Пушкиногорский район - 11, Пыталовский район – 22, Себежский район – 31, Стругокрасненский район – 47, Усвятский район - 24.