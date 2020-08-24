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Общество

В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО

24 августа в России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, сообщает РИА Новости.

Согласно внесенным поправкам, страховые компании теперь могут учитывать дополнительные личностные факторы при выборе тарифа для каждого водителя. Ранее тарифы незначительно колебались в зависимости от города или региона, в котором оформлялся полис. Теперь же всё будет индивидуально.

Среди факторов, которые смогут учитывать страховщики, находятся как нарушения правил эксплуатации автомобиля или ПДД, так и вождение в состоянии алкогольного опьянения. При этом точный перечень факторов не определён, что дает страховым компаниям право руководствоваться своей статистикой при выборе тарифов. Однако свои параметры страховщики должны будут разместить у себя на официальном сайте.

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