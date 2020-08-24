Диетолог перечислила пять вредных продуктов, считавшихся полезными

10:52, 24 августа 2020, ПАИ

Эксперт по питанию Зинаида Медведева из Национального исследовательского центра «Здоровое питание» перечислила пять вредных продуктов, которые ошибочно считаются полезными. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

Диетолог призвала обратить внимание на протеиновые батончики. По ее словам, в этот продукт, помимо сухого протеина, сушеных ягод, орехов и семечек, часто добавляют злаковые хлопья с добавлением большого количества сахара и сахарозаменителей. Из-за высокого содержания сахара и быстрых углеводов батончик нельзя назвать полезным перекусом: съевший его сначала ощутит прилив сил, а после — усталость и чувство голода.

Вредными оказались и спортивные напитки с витаминами. Она объяснила, что помимо полезных веществ такое питье содержит большое количество глюкозы и фруктозы — до 30 граммов глюкозы на 300 граммов воды, примерно такая же пропорция в напитках типа кока-колы. Эксперт предупредила и об опасности кристаллической фруктозы, злоупотребление которой может вызвать проблемы с кишечником, вплоть до рака.

В йогуртах с фруктовыми наполнителями почти нет витаминов, но есть сладкие добавки и пюре, которые получают из высокопереработанного продукта, где содержится очень много сахара. Медведева рекомендовала покупать простой йогурт и добавлять в него фрукты.

Эксперт по питанию также призвала отказаться от переработанного красного мяса: сосисок, сарделек, колбасы и копченой грудинки. По ее словам, употребление всех продуктов из мяса, получаемых посредством любой обработки — засолки, вяления, консервации, ферментации, может привести к развитию рака толстой кишки. Медведева утверждает, что обыкновенное мясо с точки зрения канцерогенности вредно почти так же, к тому же оно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе сердечной недостаточности. По ее словам, красное мясо стоит есть не чаще чем раз в неделю и готовить его при температуре 60-70 градусов по Цельсию.

Последним продуктом, вред которого неочевиден, диетолог назвала сливочное масло. Медведева отметила, что не стоит есть больше 10 граммов масла в сутки, иначе в организме повысится уровень холестерина.