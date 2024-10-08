Одну полосу проезжей части улицы Максима Горького в Пскове перекроют с 9 октября
С 9 по 25 октября одна полоса проезжей части улицы Максима Горького (в районе домов № 10 и 12 при движении от Рижского проспекта в сторону улицы Пароменской) будет закрыта для движения транспорта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Дорогу перекроют в связи с аварийной ситуацией, возникшей при проведении капремонта инженерных сетей хозяйственно-бытовой канализации.
Молодёжный кадровый центр совместно с «Движением первых» проводит в Псковской области профориентационные мероприятия
Церемонию открытия «Студенческой вахты Памяти» в Порхове посетили сотрудники регионального следственного управления
Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в программе «Оглавление». Важное
Эпидемиологические расследования в школах Пскова проводят сотрудники Роспотребнадзора