Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 80 тысяч тюльпанов высадят в Пскове в этом году

В этом году в Пскове высадят более 67 тысяч новых луковиц и 15 тысяч вторичных. Тюльпаны разных сортов и расцветок украсят 19 городских локаций – клумбы в парках, скверах и на площадях, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Более 80 тысяч тюльпанов высадят в Пскове в этом году. Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

«Чтобы ранней весной псковские клумбы радовали прохожих яркими красками, подготовку начали уже сейчас. Освобождаем цветники от летних растений и приступаем к посадке тюльпанов», – отметил глава города.

Ранее сообщалось, что ввоз более 430 тысяч луковиц нидерландских тюльпанов и нарциссов запретили в Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 октября 2024

Молодёжный кадровый центр совместно с «Движением первых» проводит в Псковской области профориентационные мероприятия
08 октября 2024

Церемонию открытия «Студенческой вахты Памяти» в Порхове посетили сотрудники регионального следственного управления
08 октября 2024

​В Псковском районе началось возведение кровли храма Святых Жён-Мироносиц
08 октября 2024

Более 80 тысяч тюльпанов высадят в Пскове в этом году
08 октября 2024

«Уроки на Талабах» проводят для лучших учеников Псковского района
08 октября 2024

Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в программе «Оглавление». Важное
08 октября 2024

Эпидемиологические расследования в школах Пскова проводят сотрудники Роспотребнадзора
08 октября 2024

Одну полосу проезжей части улицы Максима Горького в Пскове перекроют с 9 октября

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...