Более 80 тысяч тюльпанов высадят в Пскове в этом году
В этом году в Пскове высадят более 67 тысяч новых луковиц и 15 тысяч вторичных. Тюльпаны разных сортов и расцветок украсят 19 городских локаций – клумбы в парках, скверах и на площадях, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.
«Чтобы ранней весной псковские клумбы радовали прохожих яркими красками, подготовку начали уже сейчас. Освобождаем цветники от летних растений и приступаем к посадке тюльпанов», – отметил глава города.
Ранее сообщалось, что ввоз более 430 тысяч луковиц нидерландских тюльпанов и нарциссов запретили в Псковской области.
Молодёжный кадровый центр совместно с «Движением первых» проводит в Псковской области профориентационные мероприятия
Церемонию открытия «Студенческой вахты Памяти» в Порхове посетили сотрудники регионального следственного управления
Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в программе «Оглавление». Важное
Эпидемиологические расследования в школах Пскова проводят сотрудники Роспотребнадзора