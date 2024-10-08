Более 80 тысяч тюльпанов высадят в Пскове в этом году

19:23, 08 октября 2024, ПАИ

В этом году в Пскове высадят более 67 тысяч новых луковиц и 15 тысяч вторичных. Тюльпаны разных сортов и расцветок украсят 19 городских локаций – клумбы в парках, скверах и на площадях, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Чтобы ранней весной псковские клумбы радовали прохожих яркими красками, подготовку начали уже сейчас. Освобождаем цветники от летних растений и приступаем к посадке тюльпанов», – отметил глава города.

Ранее сообщалось, что ввоз более 430 тысяч луковиц нидерландских тюльпанов и нарциссов запретили в Псковской области.