Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в программе «Оглавление». Важное
Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 8 октября, в 14:00.
Главное из разговора:
- о такой масштабной модернизации и реконструкции, которая на протяжении последних трёх лет идёт в Печорах, мечтает каждый муниципалитет;
- в Изборске продолжается благоустройство территории. «Ведётся благоустройство спуска, тропы к источнику. Укладывается брусчатка, проводится освещение, лестница, к этому источнику будет смонтирован спуск. До конца года мы эти работы завершим»;
- реконструкция водозабора в Майском микрорайоне, которая продолжается в Печорах, – часть глобальной модернизации всей инженерной инфраструктуры города;
- «Настрой жителей бывает сложный: вроде делаем хорошее дело, но у людей есть недовольство. Отвечаем, работаем. Обязательно реагируем на конструктивные замечания. Мы с печерянами держим руку друг у друга на пульсе»;
- в Печорском округе появится несколько новых гостиниц и сидродельня;
- соотечественники проявляют заинтересованность и переезжают жить в приграничные районы;
- «В маленьком городе жить на самом деле легче, это я испытал на себе. Не надо тратить несколько часов на транспорт, давит бетон. Я вот сейчас несколько раз в году бываю в Москве в коротких командировках – у меня уже внутреннее отторжение»;
- число туристов и паломников в Печорском округе с начала года перевалило за полмиллиона человек;
- Валерий Зайцев развеял слухи о том, что он намерен покинуть свою должность и уехать: «У меня нет никаких мыслей уезжать из Печор. У меня отношение к Печорам особое, трепетное. Нет, я не уеду».
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