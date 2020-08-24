1 415 человек заболели коронавирусом в Пскове

11:00, 24 августа 2020, ПАИ

В Пскове коронавирусом заразились 1 415 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на шесть человек, сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (858 случаев), на третьем – Псковский район (380 случаев).

Всего в Псковской области выявлено 4 458 случаев заражения коронавирусом, 3 169 человек выздоровело, 61 – умер.