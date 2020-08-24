Псковский бизнес-инкубатор ждёт реконструкция

11:06, 24 августа 2020, ПАИ

В Пскове состоялось подписание грантового контракта между ведущим партнером проекта ER58 Best Nest и управляющим органом программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014-2020 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В рамках проекта в Пскове реконструируют часть помещений Псковского бизнес-инкубатора и закупят оборудование для предпринимателей, изготавливающих продукты на основе псковской культуры и традиций.

Партнерами по проекту выступают правительство города Выру, а с российской стороны - Псковский бизнес-инкубатор и Псковский государственный университет.

Бюджет проекта составляет 522,5 тыс. евро (41,5 млн руб.)

Бюджет Партнера 2 (МБУ «Псковский бизнес-инкубатор») составляет 212,5 тыс. евро (16,8 млн руб.), в том числе софинансирование - 21,2 тыс. евро (1,7 млн.)

Бюджет Партнера 3 (ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет») составляет 34,9 тыс. евро (2,8 млн руб.), в том числе софинансирование - 3,5 тыс. евро (276,5 тыс. руб.).

Добавим, проект ER 58 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере ремесленничества в Пскове и Выру» направлен на поддержку начинающих и действующих предпринимателей, которые изготавливают высококачественные продукты, опираясь на местную культуру и традиции. Развитие сети бизнес-контактов между предпринимателями Пскова и Выру.

Напомним, Программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов направлена на развитие приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской Республикой в целях содействия социально-экономическому развитию в регионах по обе стороны общих границ.