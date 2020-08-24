В Великих Луках за сутки никто не заразился коронавирусом

11:15, 24 августа 2020, ПАИ

В Великих Луках за сутки не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом. За всё время в городе коронавирусом заболело 858 человек, сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 415 случаев), на третьем – Псковский район (380 случаев).

Всего в Псковской области выявлено 4 458 случаев заражения коронавирусом, 3 169 человек выздоровело, 61 – умер.