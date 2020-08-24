0
13:01
«Трассу «Дон» проехали на удивление быстро»: путевые заметки по дороге на юг
12:00
Псковский детский омбудсмен рассказала, как защитить ребёнка от падения из окна
11:40
Опубликовано обновлённое расписание рейсов самолётов из псковского аэропорта
11:00
1 415 человек заболели коронавирусом в Пскове
10:44
24 новых случая COVID-19 зафиксировано среди псковичей
10:34
Ещё 4 744 человека заболели коронавирусом в России
10:13
Клуб S-fitness в Пскове разыгрывает призы
Еще новости
Общество

В Великих Луках за сутки никто не заразился коронавирусом

В Великих Луках за сутки не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом. За всё время в городе коронавирусом заболело 858 человек, сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 415 случаев), на третьем – Псковский район (380 случаев).

Всего в Псковской области выявлено 4 458 случаев заражения коронавирусом, 3 169 человек выздоровело, 61 – умер.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
В России создают способную спрогнозировать вспышки пандемий систему В Великих Луках за сутки никто не заразился коронавирусом 1 415 человек заболели коронавирусом в Пскове Более 3 тысяч человек в Псковской области вылечились от коронавируса Ещё 4 744 человека заболели коронавирусом в России Более 16 млн человек в мире вылечились от коронавируса Более 217 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса Уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области не снижается вторую неделю 733 человека умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах Ещё одна европейская страна откроет границы для россиян
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Псковский детский омбудсмен рассказала, как защитить ребёнка от падения из окна
24 августа 2020
Псковский детский омбудсмен рассказала, как защитить ребёнка от падения из окна
Опубликовано обновлённое расписание рейсов самолётов из псковского аэропорта
24 августа 2020
Опубликовано обновлённое расписание рейсов самолётов из псковского аэропорта
1 415 человек заболели коронавирусом в Пскове
24 августа 2020
1 415 человек заболели коронавирусом в Пскове
24 новых случая COVID-19 зафиксировано среди псковичей
24 августа 2020
24 новых случая COVID-19 зафиксировано среди псковичей
Ещё 4 744 человека заболели коронавирусом в России
24 августа 2020
Ещё 4 744 человека заболели коронавирусом в России
Клуб S-fitness в Пскове разыгрывает призы
24 августа 2020
Клуб S-fitness в Пскове разыгрывает призы
Псковский бассейн «SPA до неба» возобновляет работу 24 августа
24 августа 2020
Псковский бассейн «SPA до неба» возобновляет работу 24 августа
Небольшие дожди и +23 градуса обещают псковичам 24 августа
24 августа 2020
Небольшие дожди и +23 градуса обещают псковичам 24 августа

Идет загрузка...