10 тонн латвийского изюма успешно пересекли границу в Себежском районе

11:42, 24 августа 2020, ПАИ

В Себежском районе на российско-латвийской границе в МАПП «Бурачки» сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели карантинный фитосанитарный контроль партии сушеного винограда общим весом 10 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Изюм, следовавший транзитом из Латвии, направлялся в адрес компании, расположенной в селе Дашти-сухта Самаркандского района Республики Узбекистан, основным видом деятельности которой является международная оптовая торговля сухофруктами.

Государственный инспектор удостоверился в правильном оформлении фитосанитарного сертификата и в его соответствии действующим в ЕАЭС нормативным правовым документам в области обеспечения карантина растений. Транспортировка также осуществлялась без каких-либо нарушений.