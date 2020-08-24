Китай включил ПсковГУ в список приоритетных вузов

12:03, 24 августа 2020, ПАИ

Китай включил ПсковГУ в список российских вузов, рекомендованных для получения образования за рубежом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

Список, в который также вошли МГУ, СПбГУ, Московский физтех, РУДН и другие ведущие вузы России, размещен на официальной странице по иностранному надзору в сфере образования Министерства образования Китайской Народной Республики.

11 августа состоялась китайско-российская онлайн-конференция по вопросам образовательного обмена и сотрудничества в провинции Шаньдун. ПсковГУ представил образовательные программы, в рамках которых возможно сотрудничество с китайскими коллегами. Ректор ПсковГУ Наталья Ильина представила возможности изучения русского языка как иностранного на базе Псковского государственного университета, познакомила китайских коллег с программой среднего профессионального образования «Туризм» и обсудила возможности сотрудничества в научной сфере и создание сетевых образовательных программ.