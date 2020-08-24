У мастерства нет границ и времени

13:09, 24 августа 2020, ПАИ

«…несколько раз мы слышали фразу о «генетической памяти», люди узнавали о том, что их предки тоже занимались этим ремеслом только после того, как сами уже добились в нем каких-то высот».

Княгиня Ольга взмахивает рукой – и с нее в небо срывается коршун. Он кружит над бесконечными, горящими золотом полями. Мы видим псковские земли. Величественные, мудрые, благодатные.

…Так начинается видеоролик «Ремёсла Псковской области», созданный в рамках проекта «Мастерство без границ» («Craftsmanship without Borders») Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия».

Программа проекта «Мастерство без границ» (Craftsmanship without Borders) направлена на решение проблем развития приграничных территорий, создание зоны процветания и добрососедства.

В рамках проекта Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области Администрация Порховского района и Латгальский регион планирования с пятью латгальскими муниципалитетами сконцентрируют свои усилия на том, чтобы помочь мастерам и ремесленникам, используя местные ресурсы и имеющиеся традиционные навыки, создавать и продвигать новые продукты и услуги.

Изначально команда проекта в Псковской области планировали участие местных мастеров в ярмарке в Риге, она проходит традиционно в День города, 16 августа, но эпидемическая обстановка внесла свои коррективы.

- Единственным способом представить ремесла Псковской области оказалось создание видеопрезентации, - рассказывает Яна Яковлева, координатор проекта «Мастерство без границ» (Craftsmanship without Borders) в Псковской области. - Сроки были ограничены, всего месяц. Мы решили пригласить видеомейкеров из Пскова, которым близка история и колорит нашего края. Единогласно выбор пал на Тому и Милу (ООО «ТИМ АРТ»).

Гончары, кожевенники, ткачи, резчики по дереву, кузнецы… - в шестиминутном видео авторы и координаторы проекта старались отразить самые популярные в Псковской области виды ремесленной деятельности. Мы видим самореализованных людей, влюбленных в свое дело.

- Эти люди достойны уважения, достойны быть примером для подражания. Возможно, просмотр этого ролика поможет подрастающему поколению и людям в поисках дела своей жизни в самоопределении в будущем, - делится Яна Яковлева.

Создатели ролика – сестры Камилла Дягилева и Тамара Бабаева – рассказывают, что идея ролика была и в том, чтобы показать – ремесло не имеет времени, оно пришло к нам от предков, и до сих пор, в условиях новых технологий, что-то заставляет людей посвящать ремеслу жизнь.

- Это, можно сказать, особая порода людей, увлекающихся, преданных своим идеалам, - рассказывает Камилла Дягилева. - После съемок даже захотелось заняться некоторыми видами ремесел, создать что-то своими руками. Нам кажется, это очень приятно - держать в руках свое изделие. Несколько раз мы слышали фразу о «генетической памяти» - люди узнавали о том, что их предки тоже занимались этим ремеслом, только после того, как сами уже добились в нем каких-то высот.

Девушки, будто из прошлого, занятые плетением венков, всадник в доспехах, летящий по широкому полю верхом, народные напевы и хохот современных мальчишек, ныряющих в зеркальное озеро. Наше прошлое и настоящее в этом видео – едины.

«Наши предки верили, что даже в срубленном дереве живет его дух».

Важный герой, один из центральных в этом ролике – псковская природа. Неизменная, хранящая родовую память, вдохновляющая. Талант этой земли переходит от отца к сыну. И нет предела этой связи, и, пожалуй, не наступит конец.

- Когда мы задавали вопрос,почему вы выбрали именно этот вид ремесла для себя, никто не мог дать однозначный ответ. Тут как в любви – не можешь сказать, за что конкретно любишь. Мы делаем вывод, что ремесло само находит этих людей, - размышляет Камилла.

- Несколько раз менялась концепция, мы хотели, чтобы наш ролик был не похож на уже созданные видеоролики о Псковской области, - рассказывает координатор проекта Яна Яковлева. - Была проделана огромная работа. Сложилось такое ощущение, что девочки – Тома и Камилла - в течение месяца не спали. Им пришлось объездить многие районы Псковской области, и не все задуманные съемки состоялись. Несмотря на все трудности, ролик получился. По нашему мнению, он получился душевным!

Проект «Мастерство без границ» призван поддержать местных ремесленников. Сплотить их между собой, презентовать людям их продукт – не только в России, но и за рубежом, помочь найти своего заказчика.

- В рамках проекта будут организованы различные мероприятия - тренинги, творческие мастерские, выставки и ярмарки, комплекс рекламных мероприятий, международная конференция, - рассказывает Яна Яковлева. – На обучающих мероприятиях мы будем рассказывать, как формулировать ценность нового продукта, как создать собственный стиль и найти эффективные подходы для реализации внутреннего потенциала.

Кроме того, в скором времени у проекта появится собственная платформа - сайт, который объединит мастеров и ценителей ремесленного искусства.

- Нам кажется, что этот проект очень важен, он покажет наших ремесленников не только у нас, но еще и за рубежом, - рассказывает Камилла Дягилева, создатель презентационного ролика. - Об этих людях, возможно, знает не каждый, а сколько труда они вкладывают в свои изделия. Они потратили не один год, а иногда и не одно десятилетие на свое мастерство, и это заслуживает внимания и уважения! Это важно, потому что это – наше начало начал, то, с чего все начиналось, и мы никак не должны забывать об этом. Еще это отличная возможность показать историческую уникальность нашего края.

Уже в начале сентября команда проекта «Мастерство без границ» организуют в Псковской области обучающее мероприятие для ремесленников. К участию приглашаются все заинтересованные темами развития ремесел и ручного творчества.

Тот, кто рожден в душе творцом - однажды миру явит чудо!

С уважением и благодарностью ко всем мастерам-ремесленникам Псковской области!

Автор статьи Ольга Лосская