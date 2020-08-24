Парализованный ветеран спецназа отправится в велопробег из Петербурга в Пустошку

12:41, 24 августа 2020, ПАИ

Ветеран-колясочник Николай Евтух и его товарищи из петербургского союза ветеранов отряда спецназначения «Тайфун» и сотрудники управлений СК по Петербургу и Пскову совершат велопробег от Пулковских высот до Пустошки, сообщает Ленавтодор.

За неделю участники пробега намерены преодолеть 500 км. Майор спецназа, кавалер ордена Мужества Николай Евтух, который стал инвалидом на Второй чеченской войне, вынужден передвигаться на специальном велосипеде с помощью рук.

Группа из семи человек за неделю остановится в восьми населенных пунктах Ленинградской и Псковской областей. В каждом городе участники остановятся для возложения цветов у военных мемориалов, посвященных Великой Отечественной и чеченским войнам.