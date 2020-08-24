Первые группы школьников побывали в Псковской области по нацпроекту «Культура»

13:03, 24 августа 2020, ПАИ

Первые группы школьников отправились в путешествие по городам России в рамках национального проекта «Культура», до конца года различные объекты культурного наследия страны смогут посетить более 16 тысяч детей, сообщает «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

«Первая группа школьников отправилась по маршруту «Серебряное ожерелье. Псков». Дети побывали в Псковском кремле, в Свято-Успенском и Псково-Печерском монастырях, увидели два новых объекта – Варлаамовскую и Высокую башни, а также один из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО – собор Иоанна Предтечи», — рассказала она.

Помимо маршрута «Серебряное ожерелье. Псков» запланированы еще семь культурно-просветительских программ. До 30 ноября школьники отправятся в путешествие по двум основным направлениям – Москва и Санкт-Петербург, а также в Великий Новгород и по «Императорскому маршруту» (от Тюмени до Тобольска).

По ее словам, благодаря таким поездкам дети смогут получить дополнительные углубленные знания по школьной программе. Отправиться в туры могут победители олимпиад и конкурсов, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов.

«Участие дает детям возможность увидеть страну, понять связь времен и эпох, соединить воедино все, о чем рассказывают учителя на уроках литературы, истории, музыки и географии», — пояснила Тюрина.

В РСТ сообщили, что маршруты нацпроекта «Культура», которые реализует Минкультуры РФ, в 2020 году корректируются в связи с эпидемиологической обстановкой в каждом регионе посещения. В 2019 году было организовано восемь культурно-просветительских программ, в экскурсии по городам отправились около 17 тыс. школьников.

Культурно-познавательные программы путешествий для детей – продолжение проекта «Моя Россия», который реализуют в стране с 2013 года при поддержке Минкультуры РФ и по поручению президента РФ Владимира Путина. Партнером программы является Российский союз туриндустрии.