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Общество

Сенаторы предложили доплачивать родителям школьников

Ввести ежегодные выплаты по 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе предложили депутаты от ЛДПР, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов, пишет газета «Известия».

24 августа законопроект в своем Telegram-канале опубликовал один из авторов инициативы глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что сборы первоклассника к 1 сентября могут обойтись родителям в 20 тысяч рублей, при этом из-за пандемии коронавируса доходы многих россиян снизились.

Чтобы поддержать семьи с детьми, политики предлагают давать родителям (опекунам) по 10 тысяч рублей раз в год на каждого ребенка. При этом предусматривается ежегодная индексация таких выплат.

Выделить средства на реализацию проекта предлагают из федерального бюджета. Авторы законопроекта рассчитывают на его принятие до 1 января 2021 года.

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