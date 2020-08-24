Темпы строительства социального городка ускорили в Пскове

14:22, 24 августа 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по реализации регионального проекта «Старшее поколение» по направлению «Демография», в рамках которого в Пскове возводится социальный городок. Актуальные вопросы реализации проекта глава региона обсудил с представителями профильных комитетов Псковской области, регионального проектного офиса, а также подрядной организации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

«Объект у нас непростой, финансирование достаточно серьезное. Важно оценить, где мы сейчас находимся, какие есть проблемные моменты, как они будут решаться. Самый главный вопрос — финансирование. Контракт двухлетний, нам необходимо принять решение, какой объём средств мы освоим в текущем году, а какие средства перераспределим на следующий год», — отметил губернатор.

Представители подрядчика рассказали о том, какими темпами реализуется проект в настоящее время. Для ускорения возведения одного из корпусов объекта строительная бригада была усилена дополнительными каменщиками. В возведенных корпусах ведётся внутренняя отделка помещений. Всего на объекте трудятся порядка 60 специалистов, темпы работы в ближайшее время планируется увеличить за счет работы в две смены, а также в выходные.

Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов проинформировал, что отставание от графика работ на объекте более 1 месяца. Глава региона подчеркнул, что для сокращения отставания на стройплощадке необходимо вести максимальное количество работ параллельно, отметив: «Наша задача — сделать все качественно и в срок сдать объект».

Представители подрядной организации дадут прогноз объёмов выполнения работ в 2020 году в сентябре после получения согласованных проектных решений. Вопрос, по поручению губернатора, будет находиться под постоянным контролем профильных комитетов и регионального проектного офиса.