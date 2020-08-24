Елена Полонская: Сегодня у нас есть возможность благоустроить болевые точки Пскова

14:46, 24 августа 2020, ПАИ

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году на улице Вокзальной, 36 начался ремонт дворового проезда. Глава Пскова Елена Полонская вместе с депутатом по округу Сергеем Колосовым оценили ход ремонтных работ на данной территории 24 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По словам Сергея Колосова, жители домов на улице Вокзальной, 36 неоднократно жаловались на подтопляемость парковочной зоны. В ходе ремонтных работ на участке парковки была обнаружена и прочищена ливневая канализация, благодаря чему проблема затопляемости парковочной зоны была оперативно решена.

Кроме того, здесь планируется произвести капитальный ремонт асфальтового покрытия и канализации.

«К сожалению, данная территория не находится в собственности многоквартирного дома, поэтому ремонт возможен только благодаря дополнительному финансированию. В этом году при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова было выделено 100 млн рублей на ремонт дворов и дворовых проездов. Эти деньги были распределены между округами – около 6,5-7,5 млн рублей на каждый. Часть средств пошла на ремонт территорий, которые не находятся в собственности многоквартирных домов. Именно поэтому у нас сегодня есть возможность благоустроить такие болевые точки, как Вокзальная, 36. Эта территория давно не ремонтировалась, но при поддержке губернатора это стало возможным», – отметила Елена Полонская.

Кроме того, глава Пскова предложила демонтировать завалившийся забор и аварийные железные конструкции на зеленой зоне. Данный вопрос будет взят депутатом Сергеем Колосовым под личный контроль.