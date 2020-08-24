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Общество

Псковский депутат: Теперь жителям улицы Стахановской не нужно ходить по грязи

24 августа глава Пскова Елена Полонская вместе с депутатом Псковской гордумы Сергеем Колосовым оценили ремонт дворовых территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в округе № 2, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В ходе реализации проекта на улице Стахановской, 20 по пожеланиям жителей было произведено расширение парковочной зоны с увеличением мест, по результатам голосования жильцов на общедомовом собрании организован спил аварийных деревьев, обновлено асфальтовое покрытие. Кроме того, были заасфальтированы народные тропы. «Теперь жителям не нужно ходить по грязи», – заключил Сергей Колосов.

«Наш депутат нам во всем помогает, – поделилась жительница многоквартирного дома на улице Стахановской Татьяна Обрамова. – Благодаря ему мы все делаем для благоустройства нашего района. Мы поставили столбики, ограничивающие парковку, чтобы машины не ездили по зеленой зоне. Спасибо за то, что всегда откликаетесь на наши просьбы».

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