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Общество

Псковичка стала чемпионкой России на соревнованиях по велоспорту в Ижевске

Спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области, велосипедистка Маргарита Сырадоева стала чемпионкой России в командной гонке на 50 километров. Соревнования прошли в Ижевске, победа стала для псковички пятой на чемпионатах России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортподготовки.

Тренер Сырадоевой Вячеслав Тарасов отметил, что сезон, несмотря на высокую плотность гонок, достаточно сложный.

«В различных регионах ситуация с коронавирусом разная, поэтому федерация буквально в ручном режиме находит места и способы проведения соревнований. И в мужском и в женском зачете нас еще ждут статусные соревнования в этом сезоне, но предсказать точно их место и сроки пока сложно», - сказал он.

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