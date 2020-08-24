Вячеслав Федюнин о работе в Псковской области: Это не командировка, а постоянная работа

16:32, 24 августа 2020, ПАИ

Руководитель Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин, прибывший в регион из Омска, считает работу в Псковской области не командировкой, а постоянной работой. Об этом он рассказал в эфире ПАИ-live.

Вячеслав Федюнин рассказал, что перед тем, как принять приглашение работать в Псковской области, он общался с заместителем губернатора Нинель Салагаевой. «Первая встреча прошла с заместителем губернатора Нинель Салагаевой. Пообщались плотно, нашли общие точки и понимание, что нужно делать», - рассказал он.



Вариант работы в Пскове «с точки зрения предмета деятельности - это очень близкое по духу место деятельности», - отметил Вячеслав Федюнин. «Здесь у губернатора хорошая команда, губернатор активный с точки зрения результативности, ведь любые начинания в экономике и сфере инвестиций невозможны без первого лица региона», - отметил сказал Вячеслав Федюнин. По его словам, работу в регионе он рассматривает как постоянную, а не как трамплин для будущей должности.

«Я чётко понимаю, что руководитель организации, которую я возглавляю, – это человек, который напрямую связан с процессами тайм-менеджмента», - добавил Федюнин, подчеркнув, что готов работать в стиле губернатора Михаила Ведерникова 24/7.