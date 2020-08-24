В парке возле Мирожского монастыря в Пскове завершается благоустройство

15:50, 24 августа 2020, ПАИ

24 августа глава администрации Пскова Александр Братчиков проверил ход работ по благоустройству парка между Спасо-Преображенским Мирожским монастырем и Красноармейской набережной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Сейчас работы завершаются, объект должен быть сдан не позднее 15 октября. Как сообщил представитель компании-подрядчика, в рамках установки дренажной системы в парке было проложено 1,7 км труб, в ближайшие дни туда проведут электричество. После завершения всех работ в парке появится освещение, сеть Wi-Fi, система видеонаблюдения. Кроме того, будет расчищено русло реки.

Общая площадь благоустраиваемой территории - почти 4 гектара. Согласно проекту, благоустроенное пространство будет предназначено для тихих прогулок и отдыха, а сверху будут устроены смотровые площадки для туристов. В рамках запланированных работ на территории нового парка будут оборудованы пешеходные дорожки, установлены скамейки и урны. Помимо этого, в парке появится класс для проведения занятий по экологии под открытым небом для школьников и студентов.

Благоустройство данного парка проходит в рамках реализации проекта ER65 «Улучшение биологического разнообразия и увеличение осведомленности населения об охране окружающей среды в региональных центрах России и Эстонии» программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов.

Программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов направлена на развитие приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской Республикой в целях содействия социально-экономическому развитию в регионах по обе стороны общих границ.