0
15:50
В парке возле Мирожского монастыря в Пскове завершается благоустройство
14:55
Псковичка стала чемпионкой России на соревнованиях по велоспорту в Ижевске
14:51
Первый этап международного конкурса «Десантный взвод» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:22
Темпы строительства социального городка ускорили в Пскове
13:37
Ещё три человека заболели коронавирусом в Псково-Печерском монастыре
13:01
«Трассу «Дон» проехали на удивление быстро»: путевые заметки по дороге на юг
12:41
Парализованный ветеран спецназа отправится в велопробег из Петербурга в Пустошку
Еще новости
Общество

В парке возле Мирожского монастыря в Пскове завершается благоустройство

24 августа глава администрации Пскова Александр Братчиков проверил ход работ по благоустройству парка между Спасо-Преображенским Мирожским монастырем и Красноармейской набережной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Сейчас работы завершаются, объект должен быть сдан не позднее 15 октября. Как сообщил представитель компании-подрядчика, в рамках установки дренажной системы в парке было проложено 1,7 км труб, в ближайшие дни туда проведут электричество. После завершения всех работ в парке появится освещение, сеть Wi-Fi, система видеонаблюдения. Кроме того, будет расчищено русло реки.

Общая площадь благоустраиваемой территории - почти 4 гектара. Согласно проекту, благоустроенное пространство будет предназначено для тихих прогулок и отдыха, а сверху будут устроены смотровые площадки для туристов. В рамках запланированных работ на территории нового парка будут оборудованы пешеходные дорожки, установлены скамейки и урны. Помимо этого, в парке появится класс для проведения занятий по экологии под открытым небом для школьников и студентов.

Благоустройство данного парка проходит в рамках реализации проекта ER65 «Улучшение биологического разнообразия и увеличение осведомленности населения об охране окружающей среды в региональных центрах России и Эстонии» программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов.

Программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов направлена на развитие приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской Республикой в целях содействия социально-экономическому развитию в регионах по обе стороны общих границ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

В парке возле Мирожского монастыря в Пскове завершается благоустройство
24 августа 2020
В парке возле Мирожского монастыря в Пскове завершается благоустройство
Псковичка стала чемпионкой России на соревнованиях по велоспорту в Ижевске
24 августа 2020
Псковичка стала чемпионкой России на соревнованиях по велоспорту в Ижевске
Первый этап международного конкурса «Десантный взвод» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
24 августа 2020
Первый этап международного конкурса «Десантный взвод» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Темпы строительства социального городка ускорили в Пскове
24 августа 2020
Темпы строительства социального городка ускорили в Пскове
Ещё три человека заболели коронавирусом в Псково-Печерском монастыре
24 августа 2020
Ещё три человека заболели коронавирусом в Псково-Печерском монастыре
Парализованный ветеран спецназа отправится в велопробег из Петербурга в Пустошку
24 августа 2020
Парализованный ветеран спецназа отправится в велопробег из Петербурга в Пустошку
Псковский детский омбудсмен рассказала, как защитить ребёнка от падения из окна
24 августа 2020
Псковский детский омбудсмен рассказала, как защитить ребёнка от падения из окна
Опубликовано обновлённое расписание рейсов самолётов из псковского аэропорта
24 августа 2020
Опубликовано обновлённое расписание рейсов самолётов из псковского аэропорта

Идет загрузка...