Псковичи представят регион в семи компетенциях в финале WorldSkills Russia

16:10, 24 августа 2020, ПАИ

Сформирован состав региональной сборной 8-го Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В финале соревнований Псковскую область представят 6 участников - победителей регионального чемпионата 2020, а также победитель отборочных соревнований национального этапа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Побороться за звание лучшего специалиста в своей компетенции в 2020 смогут: ученица Великолукского лицея №11 Ульяна Степанеева («Графический дизайн», юниоры); студенты Псковского агротехнического колледжа Кристина Шершнева, Александр Прокофьев, Илья Садовенко, Евгений Байков и Игорь Ежов («Спасательные работы»); студент Псковского агротехнического колледжа Вадим Михайлов («Документационное обеспечение управления и архивоведение»); воспитанники регионального центра «Патриот» Виктория Шершнева, Кирилл Владимиров, Даниил Владимиров, Артем Медведев и Даниил Орбан («Спасательные работы», юниоры); студент Псковского политехнического колледжа Александр Толстолыченко («Графический дизайн»); студентка Островского многопрофильного колледжа Анна Ананевич («Администрирование отеля»); студентка Великолукского медицинского колледжа Виктория Логинова («Медицинский и социальный уход»).

Финал 8-го Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет с 6 по 21 сентября 2020 года на региональных площадках колледжей, а также специализированных и международных центров компетенций. Впервые мероприятие состоится в дистанционно-очном формате. В национальном первенстве выступят более 2,8 тыс. человек из 83 субъектов Российской Федерации. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Экспертное сообщество представят более 700 человек. Мероприятие 2020 года станет самым масштабным не только в России за все 8 лет проведения, но и во всем мире.

Награждение победителей организаторы проведут поэтапно в формате онлайн-марафона по итогам завершения соревнований по каждой из компетенций. В рамках церемонии закрытия, которая состоится 21 сентября, будут объявлены результаты медального зачета и отмечены регионы, которые наиболее качественно провели соревнования на своих площадках. Все желающие смогут наблюдать за происходящим с помощью онлайн-трансляции из любой точки мира.

Добавим, что деловая программа финала чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) также пройдет в дистанционном формате трансляций с дополненной реальностью. Кроме того, будет организована специальная удаленная программа Try-a-skill – «Попробуй себя в профессии» для посетителей на платформе «Билет в будущее».

Worldskills — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. Псковская область является его участником с 2016 года.

Национальный чемпионат WorldSkills Россия проходит в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». В 2020 году организаторами чемпионата выступают Союз «Молодые профессионалы», Минпросвещения РФ и АНО «Агентство стратегических инициатив».