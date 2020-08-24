Путин назвал одну из главных проблем в России

16:14, 24 августа 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин назвал безработицу одной из главных проблем страны. Такое заявление глава государства сделал в ходе общения с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, сообщает газета «Известия».

«Ясно, что это (уровень безработицы) сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно», — сказал президент.

14 августа российский лидер заявил, что уровень безработицы в стране «немного подрос».

Выступая с ежегодным докладом правительства в Госдуме 22 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что число безработных граждан, официально зарегистрированных в органах службы занятости, выросло в 3,5 раза с 1 апреля и теперь составляет около 3 млн человек.