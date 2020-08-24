0
17:46
Участникам субботнего тура по новостройкам в Пскове показали новые дома
17:21
Бизнес не должен ходить по властным кабинетам: интервью с Вячеславом Федюниным
16:36
Вячеслав Федюнин обозначил главную задачу, стоящую перед Агентством инвестразвития
16:33
Местный бизнес должен находиться в центре внимания АИР — Вячеслав Федюнин
16:20
Вячеслав Федюнин о главной миссии Агентства инвестиционного развития — в эфире ПАИ-live
16:14
Человек красит место (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:50
В парке возле Мирожского монастыря в Пскове завершается благоустройство
Еще новости
Общество

Путин назвал одну из главных проблем в России

Президент России Владимир Путин назвал безработицу одной из главных проблем страны. Такое заявление глава государства сделал в ходе общения с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, сообщает газета «Известия».

«Ясно, что это (уровень безработицы) сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно», — сказал президент.

14 августа российский лидер заявил, что уровень безработицы в стране «немного подрос».

Выступая с ежегодным докладом правительства в Госдуме 22 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что число безработных граждан, официально зарегистрированных в органах службы занятости, выросло в 3,5 раза с 1 апреля и теперь составляет около 3 млн человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Участникам субботнего тура по новостройкам в Пскове показали новые дома
24 августа 2020
Участникам субботнего тура по новостройкам в Пскове показали новые дома
Вячеслав Федюнин обозначил главную задачу, стоящую перед Агентством инвестразвития
24 августа 2020
Вячеслав Федюнин обозначил главную задачу, стоящую перед Агентством инвестразвития
Местный бизнес должен находиться в центре внимания АИР — Вячеслав Федюнин
24 августа 2020
Местный бизнес должен находиться в центре внимания АИР — Вячеслав Федюнин
Вячеслав Федюнин о главной миссии Агентства инвестиционного развития — в эфире ПАИ-live
24 августа 2020
Вячеслав Федюнин о главной миссии Агентства инвестиционного развития — в эфире ПАИ-live
Человек красит место (ФОТОРЕПОРТАЖ)
24 августа 2020
Человек красит место (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В парке возле Мирожского монастыря в Пскове завершается благоустройство
24 августа 2020
В парке возле Мирожского монастыря в Пскове завершается благоустройство
Двор на улице Стахановской, 15 отремонтировали в Пскове
24 августа 2020
Двор на улице Стахановской, 15 отремонтировали в Пскове
Псковичка стала чемпионкой России на соревнованиях по велоспорту в Ижевске
24 августа 2020
Псковичка стала чемпионкой России на соревнованиях по велоспорту в Ижевске

Идет загрузка...