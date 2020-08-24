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Выпавший из окна в Пскове малыш получил черепно-мозговую травму

23 августа около 16:30 в правоохранительные органы поступило сообщение о падении из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома 19 по улице Бастионной в Пскове, пятилетнего мальчика. Ребёнок с черепно-мозговой травмой и другими телесными повреждениями госпитализирован в Детскую областную клиническую больницу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сейчас следственный отдел по Пскову СУ СК РФ по Псковской области проводит доследственную проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, трагедия произошла по причине оставленного под открытым окном стула: ребенок забрался на него, облокотился на москитную сетку и выпал из окна.

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