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Общество

15 млн туристов планирует принять Турция в этом году

Фото Дарьи Хватковой.

В этом году Турция планирует принять 15 млн туристов. Это принесёт порядка 11 млрд долларов дохода, пишет РИА Новости со ссылкой на министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя.

Туристический сектор в 2020 году начал набирать обороты с июня, когда страна стала снимать ограничения на поездки, введённые из-за коронавируса.

«Интенсивное авиасообщение началось с таких стран, как Россия, Украина, Великобритания и Германия», — рассказал Эрсой, отметив, что в общей сложности до конца июля в Турцию приехали 6,5 млн иностранных туристов.

По словам министра культуры и туризма, туристический сезон начался и окончится позже обычного.

В 2019 году Турция приняла 45 миллионов туристов, что принесло ей в общей сложности 34,5 миллиарда долларов дохода.

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