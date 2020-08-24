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Общество

Александр Братчиков положительно оценил работу в парке возле Мирожского монастыря в Пскове

Глава администрации Пскова Александр Братчиков дал положительную оценку работе подрядчиков в парке возле Мирожского монастыря в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков положительно оценил работу компаний-подрядчиков, которые занимаются благоустройством парка между Спасо-Преображенским Мирожским монастырем и Красноармейской набережной и реставрацией усадьбы Беклешова, первого здания Псковской губернской гимназии, расположенного на улице Георгиевской, 4.

Такую оценку он сделал по итогам рабочего выезда на оба объекта, который состоялся в понедельник, 24 августа.

«Видно, что подрядчики стараются, чтобы закончить все работы в срок», - отметил глава администрации города. При этом он подчеркнул, что через месяц будет произведен еще один контрольный выезд на данные объекты, чтобы оценить темпы и объемы сделанных работ.

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