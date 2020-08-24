Ребёнок на острове Залита утонул из-за невнимательности родителей

16:37, 24 августа 2020, ПАИ

21 августа в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в Псковском озере тела ребенка. Псковский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Псковской области организовал процессуальную проверку, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Признаков насильственной смерти не обнаружено, по предварительным данным, ребенок утонул. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Трагедия произошла во время ожидания псковской семьей катера на Талабских островах, который должен был доставить их обратно на материк. В этот момент родители отвлеклись, ребенок упал в воду и утонул.

Следователи опрашивают свидетелей, в том числе родителей и близких семьи, изучают условия жизни и воспитания ребенка.