В Пскове пьяный мотоциклист пошел на таран и чуть не погиб

16:40, 24 августа 2020, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Пьяный 34-летний пскович протаранил гараж и получил тяжелые травмы, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Инцидент произошел в гаражном кооперативе на улице Индустриальной, 5б в Пскове.

Мужчина, отметив день рождения, решил проверить купленный на днях мотоцикл. Он сел на транспортное средство, разогнался и протаранил стену одного из гаражей.

В результате мужчина получил тяжелые травмы. Прибывшие сотрудники аварийно-спасательной службы оказали пострадавшему доврачебную помощь и передали бригаде скорой помощи для госпитализации в медучреждение.

На месте происшествия работали бригада скорой медицинской помощи, аварийно-спасательная служба и сотрудники ДПС.