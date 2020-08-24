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В Пскове пьяный мотоциклист пошел на таран и чуть не погиб

  • Пьяный пскович на мотоцикле протаранил гараж
    Фото: ПАИ
  • Пьяный пскович на мотоцикле протаранил гараж
    Фото: ПАИ
  • Пьяный пскович на мотоцикле протаранил гараж
    Фото: ПАИ
  • Пьяный пскович на мотоцикле протаранил гараж
    Фото: ПАИ
  • Пьяный пскович на мотоцикле протаранил гараж
    Фото: ПАИ
  • Пьяный пскович на мотоцикле протаранил гараж
    Фото: ПАИ

Пьяный 34-летний пскович протаранил гараж и получил тяжелые травмы, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Инцидент произошел в гаражном кооперативе на улице Индустриальной, 5б в Пскове.

Мужчина, отметив день рождения, решил проверить купленный на днях мотоцикл. Он сел на транспортное средство, разогнался и протаранил стену одного из гаражей. 

В результате мужчина получил тяжелые травмы. Прибывшие сотрудники аварийно-спасательной службы оказали пострадавшему доврачебную помощь и передали бригаде скорой помощи для госпитализации в медучреждение. 

На месте происшествия работали бригада скорой медицинской помощи, аварийно-спасательная служба и сотрудники ДПС.

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