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Общество

Фальшивые справки для поездок в Европу покупают россияне

Россияне покупают липовые справки для путешествий в Европу стоимостью до 60 тысяч рублей, в них говорится, что они едут на лечение, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Об этом пишет «Интерфакс».

Попасть в Европу сейчас можно, если у человека есть вид на жительство или гражданство в одной из стран, право на учебу, лечение, работу или необходимо ухаживать за близкими родственниками, живущими в Европе.

Фальшивые справки о необходимости поехать лечиться в страны ЕС предлагают некоторые компании; они утверждают, что на границе с этими справками проблем не возникает. Чтобы оформить документ, сервисам нужно знать даты поездки, а также необходимо приобрести авиабилеты и забронировать отель. Готовый документ можно получить по почте через несколько дней. Цена справки варьируется от 2 до 60 тысяч рублей.

«Как правило, самостоятельные российские туристы используют эту лазейку, отправляясь в ЕС на вывозных рейсах «Аэрофлота», а также со стыковкой в Стамбуле или Великобритании. Также все еще востребованы путешествия в страны Европы через Белоруссию. Сейчас трансфер «под ключ» из Москвы в Минск стоит порядка 40 тысяч рублей», - рассказала исполнительный директор АТОР.

По ее словам, сервисы часто предлагают бонусом приобрести отрицательный тест на COVID-19 со скидкой по возвращении в Россию.

В АТОР считают, что вариант с купленными справками не заинтересует массовых туристов, потому что сопряжен с дополнительными тратами и неудобствами, и он, по сути, является нелегальным и туриста, как и оказателя услуги, можно привлечь к ответственности.

Россия 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, с 15 августа - со Швейцарией, но туда могут въехать только с видом на жительство или на долгую учебу или лечение. Другие страны Евросоюза пока не открыли границы с Россией.

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