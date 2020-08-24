Участникам субботнего тура по новостройкам в Пскове показали новые дома

17:46, 24 августа 2020, ПАИ

Возле новых домов по улице Балтийской в Пскове многолюдно. В субботнее утро здесь собрались потенциальные новосёлы, желающие как можно больше узнать о строящемся жилье. Их внимание приковано к дому по адресу улица Завеличенская, 28, про который рассказывают сотрудники государственной строительной компании «Псковжилстрой». Сейчас идет строительство, но уже совсем скоро дом сдадут в эксплуатацию. Рядом с ним стоит уже построенный дом – Балтийская, 1а. А еще рядом – «Лента», Ледовый дворец, новая школа и строящийся гипермаркет «Леруа Мерлен». Словом, все, что нужно для жизни.

Получив ответы на все волнующие вопросы, участники тура на автобусе отправились к дому по адресу улица Завеличенская, 17. Здесь для всех желающих сотрудники АО «Псковжилстрой» провели экскурсию не только снаружи, но и внутри: провели на стройку и показали планировки квартир.

Вишенкой на торте стала поездка к жилому комплексу «Балтийская жемчужина», который пользуется большим спросом у жителей региона и вызывает наибольший интерес. Здесь всех желающих также провели внутрь и показали планировки квартир в строящемся доме по адресу ул. Завеличенская, 3а. А после вновь ответили на все интересующие людей вопросы. Многие из участников тура сюда еще вернутся: для них сотрудники «Псковжилстроя» проведут индивидуальную экскурсию и расскажут обо всем более детально.

Если вы хотите узнать больше о строящихся домах АО «Псковжилстрой», то звоните по телефону 201-222 доб. 1 либо приходите в офисы продаж, расположенные по адресам: ул. Карла Маркса, 42 и улица Балтийская, 1.

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