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Общество

Северный обход в Пскове ремонтируют на новой дорожной технике

Дорожные работы продолжаются на первом пусковом комплексе Северного обхода города Пскова. Ремонт проводит ГБУ ПО «Псковавтодор» по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В работе используется новая техника, которая на днях поступила на предприятие — дорожная фреза, перегружатель и асфальтоукладчик, купленный в июле, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Перегружатель, асфальтоукладчик и 10 самосвалов задействованы в укладке верхнего слоя покрытия. Для этого специалисты используют щебеночно-мастичный асфальтобетон, произведенный на собственном заводе в Подборовье. Смесь поставляют на объект партиями по 200 тонн. Затем она перемещается в перегружатель и постепенно подается в асфальтоукладчик. Скорость укладки асфальта варьируется в зависимости от поставки горячей смеси. Таким образом достигается непрерывная укладка асфальтобетона.

Верхний слой начали укладывать с обратного хода (от Гдовской развязки) по правой стороне дороги. На сегодня уложено около 1 км по одной полосе и около 2 км по второй. Толщина верхнего слоя из ЩМА сразу после укладки составляет 7 см, уплотненная — 5 см.

Параллельно продолжаются работы по фрезерованию изношенного покрытия трассы. Сейчас новая дорожная фреза работает на развязках. Также предстоит срезка старого асфальта на 1,5 км от начала хода — на путепроводе и развязке с улицей Николая Васильева. В целом этот вид работ выполнен на 90%.

Также на 90% выполнены работы по укладке выравнивающего слоя дорожного покрытия. Продолжается установка бордюрного камня на технологических развязках. На объекте трудятся около 30 человек.

Всего приводится в порядок 9,4 км Северного обхода Пскова, который был сдан в эксплуатацию в 2007 году. Стоимость ремонта оценивается в 153 млн рублей. Работы идут по графику.

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