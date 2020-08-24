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Общество

35 орудий лова изъяли у псковских браконьеров за неделю

За прошедшую неделю с 17 по 23 августа госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров 35 незаконных орудий лова и 10 килограммов рыбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона было выявлено 22 административных правонарушения, в результате наложено штрафов на сумму 36 тысяч рублей. Из ранее выписанных штрафов удалось взыскать 32 тысячи рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 118 административных правонарушений и наложили штрафов на сумму 255 300 рублей.

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