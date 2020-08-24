В России предложили ввести ежегодные выплаты родителям на сборы детей в школу

18:22, 24 августа 2020, ПАИ

Депутаты Госдумы РФ предложили ввести ежегодные выплаты родителям на сборы школьников перед началом учебного года. С таким предложением выступили депутаты от фракции ЛДПР и сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов, сообщает ТАСС.

Отмечается, что на сборы первоклассника в школу к новому учебному году родители могут потратить до 20 тысяч рублей. При этом на фоне пандемии коронавируса финансовые возможности многих россиян ухудшились.

Согласно предложенной инициативе, планируется назначить выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка с ежегодной индексацией.