Горячая вода не появилась в срок у жильцов 19 домов Пскова

20:07, 24 августа 2020, ПАИ

В Пскове произошёл сбой в подаче горячего водоснабжения на Завеличье. Горячая вода не появилась в срок у жильцов 19 домов города, сообщили Псковскому агентству информации в муниципальном предприятии «Псковские тепловые сети».

Сбой подачи горячего водоснабжения произошёл из-за аварии на трассе на улице Байкова. В этой связи подача горячего водоснабжения будет скорректирована в 19 домах: на улица Михайловской, д. 1, на улице Крестки, д. 7, на улице Владимирской, д. 2, 4, 6, 8, 3а, 5а, 5б, 7а, 7б, на улице Никольской, д. 1, 2, 3, 3а, 3б, 3в, 4, 4а.

В настоящее время на участке работают специалисты. В самое ближайшее время подача горячей воды будет восстановлена в полном объёме, заверили в Псковских тепловых сетях.