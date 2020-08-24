До 22 градусов тепла и дожди ожидаются в Псковской области 25 августа

23:59, 24 августа 2020, ПАИ

25 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +17 до +22.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.