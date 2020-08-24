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Общество

Глава Тувы вновь заразился коронавирусом

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что второй раз заразился коронавирусом. Об этом он рассказал в видеообращении, которое появилось на его официальной странице «ВКонтакте».

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», – сообщил глава региона.

По его словам, сейчас болезнь протекает иначе, чем в первый раз. Глава Тувы пожаловался на очень сильные головные боли.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 961 493 человека, 773 095 пациентов выздоровело, 16 448 – умерло. В Псковской области выявлено 4 458 случаев заражения коронавирусом, 3 169 человек выздоровело, 61 – умер.

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