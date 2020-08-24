В аварийном состоянии находится мост в деревне Кузнецово Пустошкинского района

21:58, 24 августа 2020, ПАИ

Деревянный мост в деревне Кузнецово Пустошкинского района находится в аварийном состоянии, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства проверяли исполнения требований законодательства в сфере прав граждан на обеспечение услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания. Они установили, что в деревне Кузнецово Пригородной волости Пустошкинского района расположен деревянный мост, который в настоящее время находится в аварийном состоянии.

Этот мост необходим местным жителям для безопасного прохода и для обеспечения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

В связи с выявленными нарушениями в адрес главы администрации сельского поселения «Пригородная волость» вынесено представление. В настоящее время акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.