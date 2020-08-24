Охотничьи разрешения выдавали с нарушениями в Пустошкинском районе

22:38, 24 августа 2020, ПАИ

В Пустошкинском районе выдавали охотничьи разрешения с нарушениями, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку соблюдения требований законодательства об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов. По её результатам в деятельности ООО «Компания Тристар» выявлены нарушения.

Так, в организации в ряде случаев не соблюдаются требования порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов и порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, утвержденных приказом Минприроды России от 29 августа 2014 года.

В ходе проверки было установлено, что у одного гражданина отсутствовали сведения о дате выдачи охотничьего билета и его реквизитах. Несмотря на это ему было выдано разрешение на охоту.

В связи с выявленными нарушениями в адрес директора «Компания Тристар» вынесено представление. В настоящее время акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.