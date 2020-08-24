Сюжет о достопримечательностях Псковской области покажут на Первом канале
25 августа в программе «Доброе утро» на Первом канале покажут сюжет о достопримечательностях Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в туристском информационном центре региона.
Выпуск, снятый в Псковской области, покажут в 6:25, 7:50 и 9:34. «В нём вы увидите знаменитые достопримечательности Печорского района и Пскова, а также новый музейный объект – Варлаамовскую башню», – отметили в туристском информационном центре.
Съёмочная группа программы «Доброе утро» Первого канала работала в Псковской области 26 и 27 июля.