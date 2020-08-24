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Общество

Сюжет о достопримечательностях Псковской области покажут на Первом канале

Фото из группы «Туристский информационный центр Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

25 августа в программе «Доброе утро» на Первом канале покажут сюжет о достопримечательностях Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в туристском информационном центре региона.

Выпуск, снятый в Псковской области, покажут в 6:25, 7:50 и 9:34. «В нём вы увидите знаменитые достопримечательности Печорского района и Пскова, а также новый музейный объект – Варлаамовскую башню», – отметили в туристском информационном центре.

Съёмочная группа программы «Доброе утро» Первого канала работала в Псковской области 26 и 27 июля.

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