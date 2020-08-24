40 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области за семь дней

23:41, 24 августа 2020, ПАИ

С 13 по 19 августа в медицинские организации Псковской области с укусами клещей обратились 124 человека, в том числе 40 детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Первый случай присасывания клеща в 2020 году был зарегистрирован 19 февраля в Псковском районе. Всего с начала эпидемического сезона с укусами клещей обратились 2 465 человек, из них 747 – дети. Это на 32,5 % ниже в сравнении со среднемноголетними недельными данными. А по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество обратившихся снизилось на 35,3 %.

В 2020 году против клещевого вирусного энцефалита привито 1 987 человек, в том числе 112 детей. Серопрофилактика проведена трём детям до 17 лет.

Акарицидные обработки в регионе были проведены на площади 107,1 гектара (за неделю – 0,75 гектара). План проведения акарицидных обработок рассчитан на 600 гектаров, он выполнен на 17,9 %.

С начала сезона исследовано 1 696 клещей, снятых с пострадавших (за неделю – 68). Из них выявлено положительных на клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) – 19, на иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) – 120, на моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) – 24, на гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) – 1.

С начала сезона поражённость клещами, снятыми с людей, и клещевыми инфекциями составила: КВЭ – 1,12 %, ИКБ – 22,9 %, МЭЧ – 4,6 %, ГАЧ – 0,19 %.