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Общество

Почти три четверти российских семей взяли один кредит за год

За последний год в России 72% семей взяли как минимум один кредит. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные из исследования НАФИ, в 2017 году аналогичный опрос провел ВЦИОМ — на тот момент показатель закредитованности семей составил 57%.

Сообщается, что больше других склонны занимать россияне от 25 до 44 лет — так ответило 12% опрошенных. Меньше остальных подвержены соблазну жить в долг пенсионеры — их 4%.

Средняя кредитная задолженность на домохозяйство по России с начала года увеличилась на 12%, или на 37 тысяч рублей, до 323,8 тысячи, заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, сославшись на собственные расчеты.

Уровень закредитованности семей (исчисляется как средний долг к доходу), по ее словам, составил 30% во II квартале 2020 года, что на 2 п. п. больше, чем в аналогичном периоде 2019-го. Фактически это указывает на ухудшение финансового положения домохозяйств. Судя по результатам исследования НАФИ, таких семей в России становится больше, пояснила Евгения Лазарева. Средняя «просрочка» за аналогичный период выросла на 1 тыс. рублей — до 14,3 тыс.

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