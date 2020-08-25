0
08:57
Дожди и 22 градуса тепла ожидается в Псковской области 25 августа
08:03
Проблемы с начислением пенсий россиянам выявила Счетная палата
07:01
Средний чек набора ученика вырос на четверть в августе
23:59
До 22 градусов тепла и дожди ожидаются в Псковской области 25 августа
23:25
Когда заработает дизайн-код в Пскове: интервью Евгения Скачкова
23:00
Сюжет о достопримечательностях Псковской области покажут на Первом канале
22:10
739 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
Еще новости
Общество

В Госдуме предложили перенести начало учебного года

В Госдуме предложили отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не спровоцировать новую вспышку заболеваемости коронавирусом. Такую инициативу предложил депутат Василий Власов (ЛДПР), он направил предложение главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Об этом пишет «РИА Новости».

«Со своей стороны считаю необходимым перенести начало учебного года в 2020 году в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования с 1 сентября на 1 октября», - говорится в письме.

Власов пояснил, что его предложение обусловлено фактом ежедневной регистрации порядка пяти тысяч новых случаев COVID-19 на территории России.

По его словам, лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания. «Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру», - полагает парламентарий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Дожди и 22 градуса тепла ожидается в Псковской области 25 августа
25 августа 2020
Дожди и 22 градуса тепла ожидается в Псковской области 25 августа
Проблемы с начислением пенсий россиянам выявила Счетная палата
25 августа 2020
Проблемы с начислением пенсий россиянам выявила Счетная палата
Средний чек набора ученика вырос на четверть в августе
25 августа 2020
Средний чек набора ученика вырос на четверть в августе
До 22 градусов тепла и дожди ожидаются в Псковской области 25 августа
24 августа 2020
До 22 градусов тепла и дожди ожидаются в Псковской области 25 августа
Сюжет о достопримечательностях Псковской области покажут на Первом канале
24 августа 2020
Сюжет о достопримечательностях Псковской области покажут на Первом канале
739 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
24 августа 2020
739 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
Горячая вода не появилась в срок у жильцов 19 домов Пскова
24 августа 2020
Горячая вода не появилась в срок у жильцов 19 домов Пскова 1
Грозы надвигаются на Псковскую область
24 августа 2020
Грозы надвигаются на Псковскую область

Идет загрузка...