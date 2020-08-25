В Госдуме предложили перенести начало учебного года

08:28, 25 августа 2020, ПАИ

В Госдуме предложили отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не спровоцировать новую вспышку заболеваемости коронавирусом. Такую инициативу предложил депутат Василий Власов (ЛДПР), он направил предложение главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Об этом пишет «РИА Новости».

«Со своей стороны считаю необходимым перенести начало учебного года в 2020 году в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования с 1 сентября на 1 октября», - говорится в письме.

Власов пояснил, что его предложение обусловлено фактом ежедневной регистрации порядка пяти тысяч новых случаев COVID-19 на территории России.

По его словам, лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания. «Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру», - полагает парламентарий.