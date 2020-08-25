Проблемы с начислением пенсий россиянам выявила Счетная палата

08:03, 25 августа 2020, ПАИ

Счетная палата РФ нашла ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые приводили к тому, что граждане недополучали пенсии. Данные содержатся в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах, который был опубликован на сайте Счетной палаты, пишет газета «Известия».

Согласно информации, Пенсионный фонд мог открывать два и более пенсионных счетов на одного и того же человека. Эти счета при этом не объединялись. Кроме того, другой проблемой стало то, что нескольким людям присваивался один страховой номер индивидуального страхования (СНИЛС). В итоге на момент обращения за назначением пенсии у гражданина было два и более счета, но пенсия могла начисляться на основании данных о страховых взносах только одного счета, что приводило к уменьшению размера пенсии.

Затем при объединении счетов размеры пенсий корректировались, но происходило это не с момента назначения пенсии, а со времени объединения данных. Аудиторы выборочно проверили 45 пенсионных дел, в отношении которых проводилось объединение счетов. В 53,3% размеры пенсий были приведены в соответствие с законодательством только в ходе аудита, пенсионерам было дополнительно выплачено 2,2 млн рублей.

Аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин отметил, что всего ПФР объединил счета почти 90 тысяч пенсионеров. Сделано это было для того, чтобы исключить нарушения, назначенные пенсии этих лиц необходимо дополнительно проверить и произвести соответствующие доплаты.