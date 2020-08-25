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Общество

Назван простой способ снизить угрозу инсульта и рака

Снизить риск возникновения онкологических заболеваний, инфаркта и инсульта помогут кратковременные физические нагрузки, в частности, езда на велосипеде. Об этом написала в своем Instagram врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова, сообщает газета «Известия».

Павлова рекомендовала кататься на велосипеде три раза в неделю по 30 минут в день. Врач сослалась на исследование, в котором приняли участие мужчины в возрасте от 27 до 54 лет после перенесенного инфаркта миокарда. У них взяли кровь, провели замеры веса, роста, окружности талии и предложили в течение трех месяцев три раза в неделю полчаса ездить на велосипеде.

В итоге оказалось, что уровень хорошего холестерина у участников исследования увеличился почти на четверть, кроме того, неожиданным результатом эксперимента стало снижение у участников уровня женского полового гормона эстрадиола в среднем на 45%. Зухра Павлова подчеркнула, что повышенные уровни этого гормона связывают с высоким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

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